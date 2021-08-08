دلال عبد العزيز

نجوم عرب ينعون الراحلة دلال عبد العزيز

2021-08-08 / 12:55 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

بحزن عميق و كلمات مؤثرة، نعى مجموعة من الفنانين و المشاهير العرب الراحلة دلال عبد العزيز التي وافتها المنية عن عمر ناهز 61 عاما، عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي.

و كتبت النجمة التونسية درة، عبر موقع انستغرام: “كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس. يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة”.

و علق هاني شاكر قائلا :”إنا لله وإنا اليه راجعون الفنانة الكبيرة والصديقة الغالية دلال عبد العزيز في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبر أولادها وأهلها وأحبائها في كل مكان ويدخلها فسيح جناته، أمين يا رب العالمين”.

ونعت الفنانة سميرة سعيد، الراحلة: “الله يرحمك ويرحم روحك الطيبة …كنتي دائما وأبدا فنانة صاحبة واجب”.

وقالت الممثلة نبيلة عبيد: “كانت تتميز بالبساطه و التلقائية وخفة الدم..فيها شبه من أي ست مصرية جدعة.. دلال عبد العزيز مقدرتيش تعيشي بعد ما حبيب عمرك سابنا و مشى.. .الله يرحمك و يرحمه”.

و بدورها هند صبري، كتبت : “فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد، لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب”.

و كذلك الفنانة السورية أصالة نصري، في نعيها للراحلة دلال قالت : “رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها .. أخلصن لها وللعمل ولكلّ قلب حزين ليزرعوا جميعاً كعائلة الفرح والطيب ..رحم الله السيدة الغالية على قلوب الملايين”.

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