صورة تعبيرية

مراكش : إعتقال صاحبة شريط الفيديو التي اتهمت شخصيات إقتصادية ب ” نشر الدعارة”

2021-08-08 / 12:20 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بمراكش، سيدة في عقدها الرابع على سجن الوداية، واحالة ملفها على التحقيق، بعد تورطها في تسجيل وبث مقطع فيديو اتهمت فيه مستثمرون في القطاع السياحي بمراكش و اكادير ، بالتشجيع على الدعارة ، ما اثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وإستياء عارما وسط رواد المدينيتن، بشأن الاتهامات الواردة في المقطع.

المتهمة التي قامت ايضا بتوجيه تهم خطيرة لساكنة المدينتين بإنخراط الفتيات في الدعارة، كما تورطت الموقوفة كذلك في اهانة المقدسات.

المتهمة تم اعتقالها يوم أمس السبت، رفقة إبنها العشريني الذي كان مكلفا بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم عرضهما على انظار النيابة العامة، ليتم إيداع الموقوفة السجن في انتظار محاكمتها، ومتابعة إبنها في حالة سراح بعد أدائه كفالة .

و كانت الفرقة الوطنية، قد دخلت على خط على هذه القضية، واستمعت للمتهمة والى بعض المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في مقطع الفيديو، والذين قرروا تنصيب انفسهم كطرف مدني في القضية.

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‫3 تعليقات

  1. هاذي هي دار السيبة. سيرو قبطو الصحافي الايطالي لي دار برنامج على الدعارة في مراكش وقنوات اخرى عالمية. الحكرة في بلاد السيبة

  3. التشهير وتلفيق التهم و نشرها عبر قنوات التواصل الاجتماعي انتشرت بكثرة في مجتمعتنا و غدت وسيلة للانتقام و الاغتناء وكسب المال و الإبتزاز. وفي غياب تطبيق القوانين و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه انتشرت هده الممارسات و توسعت . حان الوقت لتطبيق القانون بصرامة ضد كل من سلك هده الطريق و عدم التهاون في المتابعة .

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