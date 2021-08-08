بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار

2021-08-08 / 11:21 صباحًا
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هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,28 في المائة، وتراجع بـ 0,16 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة من 29 يوليوز إلى 4 غشت الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أنه في 29 يوليوز الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية عند 300,9 ملايير درهم، في انخفاض طفيف من أسبوع إلى آخر بنسبة 0,1 في المائة، وبارتفاع بـ 3,1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 99,4 مليار درهم، منها 42 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 29,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 27,5 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 2,7 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 4 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 5 غشت).

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” تحسنا بـ 1,5 في المائة، ليحقق أداء سنويا بنسبة 10,1 في المائة. ويعزى هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” بـ 2,1 في المائة، والصناعات الغذائية بـ 1,8 في المائة، و”الاتصالات” بـ 1,5 المائة.

وفي المقابل، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “المعادن” و”التأمينات” بـ 1,1 و0,6 في المائة على التوالي.

وخلصت مذكرة بنك المغرب بأن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 421,2 مليون درهم، مقابل 5,7 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 89,5 مليون درهم بعد 75,3 مليون درهم.

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