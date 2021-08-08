فرقاطة حربية “فريم”

المغرب يتجه لشراء فرقاطتين حربيتين “فريم” من الجيل الجديد

2021-08-08 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

يفاوض المغرب الشركة الفرنسية “Naval Group” والشركة الإيطالية الشبه العامة ” Fincantieri” وهمَا شركتان متخصصتان في الصناعات العسكرية، بهدف شراء فرقاطتين جديدتين من جيل الفرقاطات متعددة المهام (FREMM) وهي فرقاطات متطورة تُصنع في إطار برنامج بين فرنسا وإيطاليا.

وحسب صحيفة “إسبانيول”، فالمغرب أظهر اهتمامه بشراء فرقاطة Luigi Rizzo، التي تنتمي إلى نفس الفئة وتعمل حاليًا لدى الجيش الإيطالي، وأكد المصدر، أن الوقت الحالي يبرهن فقط على وجود مفاوضات بين المغرب والشركات المذكورة فيما لا يوجد أي إعلان رسمي بذلك.

و”الفريم” هي فرقاطة متعددة المهام شبحية التصميم من إنتاج مجموعة DCNS Direction des Constructions Navales الفرنسية للصناعات البحرية. كما تشارك مجموعة Fincantieri الايطالية لبناء السفن في تصنيع هذه الفرقاطة لصالح البحرية الإيطالية، وظهرت الفرقاطة لأول مرة عام 2007،

ودخلت الخدمة الرسمية لدى البحرية الفرنسية عام 2012 ولدى البحرية الايطالية عام 2013 وتوجد منها 3 فئات منها نسخة مكافحة الغواصات ونسخة الدفاع الجوي ونسخة الاغراض العامة الخاصة بالبحرية الايطالية.

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