في الولايات المتحدة وأوروبا.. بطاقات تطعيم وهمية للبيع عبر الإنترنت

2021-08-08 / 10:35 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

منذ إعلان الحكومات تقييد حركة الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا من خلال شهادات التطعيم، ظهرت سوق سوداء لبيع الوثائق المزورة والوهمية بعضها في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب ما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وفي أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا، من المطلوب إثبات التطعيم لتناول الطعام داخل المطاعم، والذهاب إلى المتاحف، وحضور الأحداث الرياضية الكبيرة.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عروض بيع إثبات غير قانوني للتطعيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق “تلغرام” للمراسلة، وفقا لمحققين حكوميين وخبراء في الأمن المعلوماتي.

في الولايات المتحدة، ظهرت بطاقات التطعيم المزيفة التي يزعم أنها صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للبيع على مواقع مثل إيباي، وأمازون، وإتسي.

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