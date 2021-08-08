السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج اعتبارا من 9 غشت الجاري
الصورة من الارشيف

السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

2021-08-08 / 9:25 صباحًا
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هبة بريس ـ متابعة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن المملكة ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج ابتداء من التاسع من غشت “بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًا”.

وقال مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم الواقي من كوفيد-19.

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تعليق واحد

  1. تبدأ جمع أموال الغافلين ومغيبي العقول والمتشبتون بالأوهام المقدسة وحكامها يعرفون جيدا انها اوهام مقدسة ولكنهم يستثمرون في غباء المعتقدين والمؤمنين بها

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