السعودية تبدأ تلقي طلبات العمرة من الخارج

هبة بريس ـ متابعة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن المملكة ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج ابتداء من التاسع من غشت “بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًا”.

وقال مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم الواقي من كوفيد-19.

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