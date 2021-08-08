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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

2021-08-08 / 9:06 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة ومرفوقة بأمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل ما بين أكادير وطرفاية، مع ظهور سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية بكل من الجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وكذا داخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب، وضعيفة من الجنوب بالجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 23 و 28 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 10 و 16 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و 24 درجة على العموم بباقي ربوع المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و 44 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 30و 38 درجة بكل المنطقة الشرقية والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل الأقاليم الجنوبية من سهول تادلة والرحامنة والسايس والسهول الداخلية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبباقي السواحل، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين العرائش وطرفاية وأحيانا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس غير وأكلو.

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