الاستقلال يتصدر انتخابات الغرف المهنية بالجنوب

هبة بريس-

تصدر حزب الاستقلال انتخابات الغرف المهنية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب ، ب 15 مقعدا ، والتي تم الإعلان عنها ليلة الجمعة السبت بمقر ولاية الجهة..

وهكذا، حصل حزب الاستقلال على 15 مقعدا من مجموع 40 مقعدا المخصصة للجهة ، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار ب 10 مقاعد ، والحركة الشعبية بسبعة مقاعد ، واللامنتمون بأربعة مقاعد ، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأمل وحزب الإنصاف على مقعد واحد لكل منهم.

فعلى مستوى غرفة الفلاحة، جاء حزب الاستقلال في المقدمة بستة مقاعد من أصل 11 مقعدا المخصصة للجهة ، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بخمسة مقاعد .

وفي ما يتعلق بغرفة الصناعة التقليدية، جاء حزب الاستقلال في المقدمة بخمسة مقاعد من مجموع 11 مقعدا المخصصة للجهة ، متبوعا الحركة الشعبية بثلاثة مقاعد، واللامنتمون بمقعدين ، والتجمع الوطني للأحرار بمقعد واحد.

وبخصوص غرفة الصيد البحري، تصدر حزب الحركة الشعبية انتخابات الغرفة بثلاثة مقاعد من أصل سبعة مقاعد ، متبوعا بحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة واللامنتمون بمقعد واحد لكل منهم .

أما غرفة التجارة والصناعة والخدماتى فقد أحرز حزبا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ثلاثة مقاعد لكل واحد منهما ، فيما حصل حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية واللامنتمون وحزب الأمل وحزب الإنصاف مقعد واحد لكل منهم.

يشار إلى أن عدد الدوائر الانتخابية بلغ 23 منها تسع دوائر لغرفة الفلاحة ، وخمسة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، وخمسة لغرفة الصيد البحري، وأربعة لغرفة الصناعة التقليدية.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الغرف المهنية 59.1 بالمائة على مستوى إقليم وادي الذهب، و75 بالمائة بأوسرد .

ومرت هذه الانتخابات في أجواء عادية وفي احترام تام لشروط التصويت والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي وباء كورونا .

وكان وزير الداخلية السيد عبدالوافي لفتيت، قد أعلن عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية على المستوى الوطني، بفوزه ب 638 مقعدا، أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد.

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