بعدما عرج السيد الجواهري على بعض أعطاب التعليم..هكذا ننظر للأمور!!

2021-08-07 / 10:09 مساءً
0

الكاتب منير الحردول- مقال رأي

لعل التقرير الذي عرج فيه السيد الجواهري أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله ورعاه، على مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية الوطنية، يعد من التقارير التي تلخص الكثير في ما يسود في هذا القطاع، خصوصا مسألة الإضرابات والعدالة الوظيفية والتحفيز وغيرها من المشاكل، والتي لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضح حد لها رغم الاعتمادات المالية السنوية الهائلة والمقدرة بملايير الدراهم.

وبدون الدخول في التفاصيل المتعلق بمحتوى هذا التقرير الموضوعي.

فالتخلص من الإضرابات في قطاع التعليم والتي تؤثر كثيرا على جودة وطموح المنظومة التربوية، يقتضي من الحكومة المقبلة إخراج نظام اساسي جامع يوحد المسار المهني ومسار الترقي دون تمييز بين الأسلاك التعليمية، وينصف ضحايا الزنازين 10 و11 ويحدد المهام بدقة لتفادي التعسف والشطط والاجتهادات المبالغ فيها..

مع وضع آليات جديدة للتحفيز عنوانها الانضباط والجد والإبداع..فالمنظومة تحتاج للطاقات المبدعة في كل المجالات، وليس اجترار المعارف التي أضحت متوفرة بزر بسيط! في عالم معولم، الكل يجد المعرفة فيه، والتي يبحث عنها بسهولة مبسطة إن أراد، وكانت له رغبة في البحث ونية صادقة في ذلك..!

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاعلانات الانتخابية على أسوار المدارس.. عندما تهان الأخيرة على أيدي مسؤولي الغد

الاعلانات الانتخابية على أسوار المدارس.. عندما تهان الأخيرة على…

2021-08-06 / 5:14 مساءً
Photo of عودة إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي كعضو ملاحظ.. الفشل المزدوج للدبلوماسية الجزائرية

عودة إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي كعضو ملاحظ.. الفشل المزدوج…

2021-08-05 / 6:33 مساءً
Photo of انتخابات 2021..من سيربح الرهان!

انتخابات 2021..من سيربح الرهان!

2021-08-04 / 5:40 مساءً
Photo of ثوابت النهج السياسي المغربي

ثوابت النهج السياسي المغربي

2021-08-04 / 12:17 مساءً
Photo of الربيع العربي والحكومات الإسلامية.. هل هي بداية الخريف؟

الربيع العربي والحكومات الإسلامية.. هل هي بداية الخريف؟

2021-08-02 / 1:13 مساءً
Photo of الحملات الانتخابية والعناق.. رجاء التزموا التباعد

الحملات الانتخابية والعناق.. رجاء التزموا التباعد

2021-07-29 / 3:07 مساءً
Photo of تهمة التجسس الحقيرة

تهمة التجسس الحقيرة

2021-07-26 / 11:03 صباحًا
Photo of الانتخابات أو حينما تفقد الديمقراطية بريق بوصلتها

الانتخابات أو حينما تفقد الديمقراطية بريق بوصلتها

2021-07-25 / 7:23 مساءً
Photo of هذا هو الدراجي “المخبر الخاص” الذي أغواكم بضجيجه

هذا هو الدراجي “المخبر الخاص” الذي أغواكم بضجيجه

2021-07-25 / 3:09 مساءً
Photo of الوطن في حالة حرب: فمن ضد ومن مع المغرب؟

الوطن في حالة حرب: فمن ضد ومن مع المغرب؟

2021-07-23 / 9:07 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق