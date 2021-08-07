تفاصيل التحاق مكونات “التكتل من أجل الوطن” بجبهة القوى الديمقراطية

2021-08-07 / 9:48 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أعلن حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، ترشحه رسميا للانتخابات الجماعية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، وذلك بعد مخاض التأويلات بخصوص وجهة الأمين العام السابق لحزب” الميزان”.

وكشف بلاغ مشترك بين “مكونات التكتل من أجل الوطن” بقيادة حميد شباط وحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن هذه الخطوة تأتي كتتويج لحوار تداولي ممتد ومستفيض بين الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية وقيادة “المبادرة السياسية” المذكورة، قوامه “تثمين قيم النضال الوطني الديمقراطي المشترك وتعضيد الرؤى والجهود ضمن مشروع مجتمعي حداثي ديمقراطي متشبع بالإنسية المغربية ومنفتح على القيم الانسانية التقدمية. وتظل الغاية المثلى من وراء هذا المشروع الفكري والتنظيمي المميز، متمثلة في دمقرطة تطوير وتخليق وتجويد العمل الحزبي ببلادنا وفقا للمهام الدستورية للأحزاب والمساهمة الفعلية في التنشئة والتأطير والمشاركة في تدبير الشأن العام خدمة للوطن والمواطن”.

وأضاف البلاغ أن التحاق مكونات مبادرة التكتل من أجل الوطن بحزب جبهة القوى الديمقراطية في هذا الظرف السياسي الوطني الدقيق، يشكل إضافة فكرية وتنظيمية مهمة، ستثري المشروع المجتمعي لجبهة القوى الديمقراطية كما ستتيح المجال للكثير من الكفاءات والأطر والمناضلين بمختلف قطاعات الحزب التنظيمية وتنظيماته الترابية والموازية والسوسيومهنية بحسب ماجاء في البلاغ المشترك.

وزاد البلاغ أنه سوف يتم عقد ندوة صحفية خاصة بتقديم البرنامج الانتخابي لجبهة القوى الديمقراطية، وكذا تقديم مجمل المعطيات الاضافية ذات الصلة بعملية التحاق مبادرة مكونات التكتل السالفة الذكر بحضور الأمانة العامة للحزب وقيادة المبادرة.

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