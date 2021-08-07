سطات…أزمة صيدليات الحراسة ترفع منسوب الاكتظاظ في زمن كورونا

2021-08-07 / 9:35 مساءً
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعرف مدينة سطات على مايبدو للعديد من المتتبعين والغيورين، أزمة شبه خانقة على مستوى صيدليات الحراسة لاسيما مع وجود صيدليتين اثنتين يتيمتين تقومان مقام الحراسة الليلية وخلال العطل ونهاية الأسبوع، مما يجعل محيطهما يعرف حالة اكتظاظ غير مسبوقة تنذر بوقوع الكارثة في زمن كورونا.

وقد عاينت هبة بريس، مساء اليوم السبت طوابير لمواطنين وهم مكدسون على مستوى الصيدليتين المعنيتين ينتظرون دورهم لاسيما في ظل ارتفاع حالة الإصابات المسجلة في صفوف المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.

العديد من رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا المطلب الملح بضرورة معالجة الوضع وإضافة صيدلية أخرى على الأقل خلال فترة الحراسة مقارنة مع الكثافة السكانية ناهيك عن عدد المرضى الوافدين من خارج المدينة.

وأكد العديد من مواطني ومواطنات مدينة سطات وكذا المرضى القادمين من مختلف المناطق داخل الإقليم، أنهم باتوا يعانون معاناة حقيقية من ازمة الخصاص في صيدليات الحراسة جراء النقص الحاصل في عدد الصيدليات التي تؤمن المداومة ليلا وخلال العطل ونهاية الأسبوع، مما يربك العمل بهاتين المكلفتين بالحراسة أمام حجم الاكتظاظ ومنسوب الوافدين عليها، مما يشكل بؤرة مناسبة لتفشي الفيروس.

كما كشفت مصادرنا، أنه بالاضافة إلى ماسبق ذكره من معاناة، تجد أن صيدلتي الحراسة في غالب الأحيان، لاتوفر مايلزم من الادوية الضرورية، مما يزيد الوضع سوءا ويدخل المرضى وذويهم في متاهات للبحث عن حلول أخرى.

وضع كهذا، يتطلب من الجهات الوصية، التحرك لمعالجته، والعمل على اصدار قرار يقضي بفتح اكثر من صيدليتين للحراسة بالمدينة تخفيفا من معاناة المرضى وذويهم في زمن الوباء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أحزاب ” الحمامة “ و”السنبلة“ و”الوردة “ يتصدران نتائج انتخابات الغرف المهنية بجهة درعة تافيلالت

أحزاب ” الحمامة “ و”السنبلة“ و”الوردة “ يتصدران نتائج…

2021-08-07 / 10:53 مساءً
Photo of الاستقلال يتصدر انتخابات الغرف المهنية بالجنوب

الاستقلال يتصدر انتخابات الغرف المهنية بالجنوب

2021-08-07 / 10:40 مساءً
Photo of حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية بجهة الشرق

حزب التجمع الوطني للأحرار يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية…

2021-08-07 / 9:54 مساءً
Photo of كورونا تنهي حياة رئيس جماعة وادلاو

كورونا تنهي حياة رئيس جماعة وادلاو

2021-08-07 / 8:17 مساءً
Photo of لمواجهة تزايد أعداد مرضى كورونا.. تشييد مستشفى ميداني بمراكش

لمواجهة تزايد أعداد مرضى كورونا.. تشييد مستشفى ميداني بمراكش

2021-08-07 / 7:50 مساءً
Photo of أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب “سيدي بنور”

أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب…

2021-08-07 / 6:20 مساءً
Photo of صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-07 / 4:52 مساءً
Photo of سابقة.. موظف يؤرخ لمساره المهني بعدد أقلامه الجافة

سابقة.. موظف يؤرخ لمساره المهني بعدد أقلامه الجافة

2021-08-07 / 3:20 مساءً
Photo of ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون إلى التلقيح

ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون…

2021-08-07 / 1:28 مساءً
Photo of 20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا

20 سنة فما فوق.. توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد…

2021-08-07 / 10:25 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق