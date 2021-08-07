فريال أول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ مصر الأولمبي

هبة بريس- وكالات

دخلت لاعبة الكاراتية المصرية فريال أشرف عبد العزيز، التاريخ بعدما أصبحت أول لاعبة تحرز ميدالية ذهبية لمصر وأول فائزة بالذهبية في منافسات الكاراتية وزن فوق 61 كيلوغراما في تاريخ الأولمبياد.

وتصدرت فريال، 22 عاما، مجموعاتها في الأدوار التمهيدية للمنافسات، بالفوز في مباراتين والتعادل في واحدة وخسرت واحدة، لتتأهل للدور نصف النهائي وتضمن ميدالية برونزية على الأقل.

وفي نصف النهائي هزمت فريال الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا 5-4، لتقابل الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا في النهائي وتهزمها 2-0 في طوكيو مساء السبت.

وباتت فريال أول لاعبة تفوز لمصر بميدالية ذهبية ليس فقط في هذه الدورة ولكن عبر التاريخ الأولمبي الممتد طوال 125 عاما، بعد سبع ذهبيات سابقة كانت كلها للاعبين رجال، كما باتت ثامن سيدة عربية تفوز بالذهب الأولمبي.

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