شباط يلتحق بجبهة القوى لخوض غمار الانتخابات الجماعية

هبة بريس- الرباط

أكد حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، ترشحه رسميا للانتخابات الجماعية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، وذلك بعد مخاض التأويلات بخصوص وجهة الأمين العام السابق لحزب” الميزان”.

ويأتي قرار شباط بعد حرمانه من التزكية بحزب الاستقلال لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمدينة فاس، معلنا مغادرته الميزان و محملا الأمين العام للحزب نزار بركة مسؤولية قراره.

وتوعد شباط، بركة، بتقاطر استقالات الاستقلاليين بمدينة فاس خلال الأيام القادمة، لافتا أن حوالي 600 مناضل بالحزب سيقدمون استقالتهم من الحزب، مسترسلا بالقول في بث مباشر على صفحته بفايسبوك “صبرنا معك بزاف وبعد يوم أو يومين غادي يوصلوك الاستقالات ديال الكفاءات والأطر التي دافعت عن الحزب في المدينة”.

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