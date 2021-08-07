شباط يلتحق بجبهة القوى لخوض غمار الانتخابات الجماعية
هبة بريس- الرباط
أكد حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، ترشحه رسميا للانتخابات الجماعية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، وذلك بعد مخاض التأويلات بخصوص وجهة الأمين العام السابق لحزب” الميزان”.
ويأتي قرار شباط بعد حرمانه من التزكية بحزب الاستقلال لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمدينة فاس، معلنا مغادرته الميزان و محملا الأمين العام للحزب نزار بركة مسؤولية قراره.
وتوعد شباط، بركة، بتقاطر استقالات الاستقلاليين بمدينة فاس خلال الأيام القادمة، لافتا أن حوالي 600 مناضل بالحزب سيقدمون استقالتهم من الحزب، مسترسلا بالقول في بث مباشر على صفحته بفايسبوك “صبرنا معك بزاف وبعد يوم أو يومين غادي يوصلوك الاستقالات ديال الكفاءات والأطر التي دافعت عن الحزب في المدينة”.
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3 تعليقات
والله معندك الوجه علاش،تحشم يا بو سنطيحة
شباط يجب أن يعرض على القضاء نتيجة اسوء التسيير وما الحلقه بمدينة فاس من أضرار جسيمة هو اغتنى هو وعائلته بل وحتى أصدقاءه من الصفقات والتفويتات المشبوهة يجب على القضاء فتح كل ملفاته إن ارادت الدولة أن تعيد الثقة في الناخبين وإلا إن عادت هاته الوجوه الوسخة فكونوا على يقين أن لا شيء تغير في المغرب وبالتالي فإن المقاطعة سوف تكون شاملة وستكون ضربة موجعة الديمقراطية بالبلاد
لقد هزلت حتى بان كراعها . هذا بكل بساطة هو التعليق الأنسب لهاته الحالة السياسية التي تعرفها بلادنا و اكاد اجزم لو قدر الله و كان نظامنا رئاسيا لكنا اسوأ من الافارقة جنوب الصحراء لكن نجمد الله ان يسر لنا ملكا يسير البلاد بحنكة و لنقف على ثلاث عناوين فقط لنعرف مستوى الإنحطاط السياسي الذي بلغته الأحزاب بينها التحاق شباط بالجبهة و التحاق مول الموسطاش بالاتحاد و ترشح الراضي للإنتخابات المقبلة و يتكلمون عن تخليق الحياة السياسية ؟