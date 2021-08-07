كورونا تنهي حياة رئيس جماعة وادلاو

هبة بريس- مكتب طنجة

توفي اليوم السبت محمد الملاحي رئيس جماعة “واد لاو” والبرلماني بدائرة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وكان الملاحي قد دخل في الأيام الماضية في غيبوبة جراء تأثره بمضاعفات فيروس كورونا.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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