لمواجهة تزايد أعداد مرضى كورونا.. تشييد مستشفى ميداني بمراكش

2021-08-07 / 7:50 مساءً
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هبة بريس- وكالات

انطلقت اليوم السبت 07 غشت ، أشغال تشييد مستشفى ميداني جديد بمراكش للتخفيف من الضغط المتزايد على المستشفيات بعد الارتفاع الكبير لحالات الاصابة بفيروس كورونا.

وأشرف كريم قسي لحلو والى جهة مراكش آسفي مراكش صبيحة يومه السبت، على الوقوف على إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال انجاز مستشفى ميداني إضافي على مساحة 1600 م مربع.

وأشاد والي جهة مراكش بالجهود المبذولة من قبل الأطر الصحية والعاملين لإخراج هذه البنية الاستشفائية إلى حيز الوجود في الآجال المحددة، من أجل توسيع منظومة التكفل بمرضى كورونا.

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