الاستقلال يحسم في أسماء مرشحيه للتشريعيات بجهة الشمال

هبة بريس- مكتب طنجة

كشف حزب الاستقلال، رسميا، عن أسماء وكلاء لوائحه، للانتخابات التشريعية المقبلة بالدوائر الانتخابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، بحسب الصفحة الرسمية لحزب الميزان.

وزكى المكتب السياسي لحزب الاستقلال، أسماء ستقود لوائح “الميزان” من أجل المنافسة على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية خلال الاستحقاقات التشريعية التي ستشهدها بلادنا شهر شتنبر المقبل بحسب آخر تأكيد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وفيمايلي قائمة أسماء وكلاء لوائح حزب الميزان بجهة طنجة تطيان الحسيمة :

نزار بركة: دائرة العرائش.

محمد الحمامي: دائرة طنجة-أصيلة.

نور الدين مضيان: دائرة الحسيمة.

أبطوي يوسف: دائرة المضيق الفنيدق.

إسماعيل البقالي : دائرة شفشاون.

منصف الطوب: دائرة تطوان.

إدريس ساور المنصوري: دائرة فحص أنجرة.

عبد العزيز لشهب: دائرة وزان.

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