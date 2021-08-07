فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة ورافضي “الجواز الصحي”

هبة بريس- وكالات

شهدت الاحتجاجات الرافضة لـ”الشهادة الصحية” في مدينة ديجون الفرنسية ظهر اليوم السبت، اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين.

وأفاد موقع Le Bien Public بأن نحو 1000 شخص تظاهروا ضد “الشهادة الصحية” والتطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية في شوارع ديجون، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في شارع فوش وأمام محطة قطار ديجون.

وبدأ المتظاهرون بالتفرق على الساعة 5 مساءً، فيما لا تزال حركة مرور عربات الترام مقطوعة في وسط المدينة.

ويوم الخميس الماضي وافق المجلس الدستوري الفرنسي على توسيع تطبيق الشهادة الصحية التي توثق تلقي حاملها اللقاح ضد فيروس كورونا، أو سلبية فحصه، أي عدم إصابته بمرض “كوفيد-19″، على أن يبدأ سريان الشهادة الموسع نطاقها اعتبارا من 9 أغسطس.

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