رئيس جماعة شفشاون يغادر العدالة والتنمية ويلتحق بالاستقلال

2021-08-07 / 6:36 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

قدم محمد السفياني، رئيس جماعة شفشاون، استقالته من حزب العدالة والتنمية وجميع هياكله التنظيمية، معلنا التحاقه بحزب الاستقلال لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.

وأكد السفياني استقالته من “البيجيدي” بعد استقباله أمس الجمعة، من طرف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال بمقر الحزب بالرباط، وذلك بعد اجتماعات ولقاء مطولة لإقناعه بالالتحاق بالميزان.

ويُعتبر السفياني من الوجوه السياسية المعروفة بمدينة شفشاون، فهو رئيس الجماعة الحضرية بالمدينة، كما يشغل العديد من المناصب الأخرى، كترأسه للمنتدى العالمي للمدن الوسيطة بمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة CGLU.

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