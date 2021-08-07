أضرم النار بجسده احتجاجا على حجز عربته.. وفاة شاب “سيدي بنور”

هبة بريس- الرباط

توفي يومه السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الدار البيضاء، البائع المتجول الذي أضرم النار في جسده قبل أسابيع احتجاجا على حجر السلطات لعربته التي يشتغل عليها.

وتوفي الشاب المذكور، متأثرا بالحروق التي أصيب بها، بعدما رقد لأسابيع بأحد المستشفيات بالبيضاء للعلاج.

وكان الشاب الراحل، قد أضرم النار في جسده الشهر الماضي احتجاجا على تدخل السلطات المحلية وحجز عربته باقليم سيدي بنور.

وقام المعني بالأمر، بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسده أمام الملحقة الإدارية الأولى، قبل أن يستعين بولاعة مضرما النار بجسده، قبل أن يتدخل عدد من الأشخاص ويتم نقله على وجه السرعة للعلاج.

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