الجزائر.. مقتل جنديين وجرح ثالث في انفجار لغم خلال عملية عسكرية

هبة بريس- وكالات

لقي جنديان جزائريان مصرعهما وأُصيب ثالث بجروح في انفجار لغم خلال عملية عسكرية للجيش في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة.

وبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان السبت إن الجيش كان يقوم “في إطار مكافحة الإرهاب بعملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى، يوم 06 أغسطس 2021”.

وأضاف “إثر انفجار لغم تقليدي الصنع تم تسجيل استشهاد الجنديين مزيان فؤاد وعمور صلاح الدين في ميدان الشرف”، بينما أصيب ثالث هو “ديب بدرالدين بجروح طفيفة”.

وتستخدم السلطات الجزائرية عبارة “إرهابي” للدلالة على متشددين مسلّحين ينشطون في البلاد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

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