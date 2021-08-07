الجزائر.. مقتل جنديين وجرح ثالث في انفجار لغم خلال عملية عسكرية

2021-08-07 / 6:17 مساءً
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هبة بريس- وكالات

لقي جنديان جزائريان مصرعهما وأُصيب ثالث بجروح في انفجار لغم خلال عملية عسكرية للجيش في ولاية عين الدفلى على بعد 150 كلم جنوب غرب العاصمة.

وبحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان السبت إن الجيش كان يقوم “في إطار مكافحة الإرهاب بعملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة، ولاية عين الدفلى، يوم 06 أغسطس 2021”.

وأضاف “إثر انفجار لغم تقليدي الصنع تم تسجيل استشهاد الجنديين مزيان فؤاد وعمور صلاح الدين في ميدان الشرف”، بينما أصيب ثالث هو “ديب بدرالدين بجروح طفيفة”.

وتستخدم السلطات الجزائرية عبارة “إرهابي” للدلالة على متشددين مسلّحين ينشطون في البلاد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

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تعليق واحد

  1. رجعتوهوم،شهذاء،يا كبرانات العسكر،الاغبياء وهل،تعرفون معنى كلمة،شهيد،اضن،لا،وماذا عن قتل مءات الاالاف من جبهة،الانقاد المسلمة،قولا وفعلا ام نسيتم العشرة السنوات السوداء،اذا،نسيتم فالله،لاينسى،ايه المجرمون

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