وُصفت “بالتاريخية”.. وزير الخارجية الاسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

2021-08-07 / 6:12 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لبيد” بزيارة رسمية للمغرب يومي 11 و12 غشت الجاري، هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين في أواخر العام الماضي.

ووصفت مصادر إعلامية اسرائيلية ، زيارة يائير لابيد للمغرب “بالتاريخية” مشيرة أن وزير الخارجية الاسرائيلي سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة في الزيارة، دون الإدلاء بتفاصيل عن برنامجها.

وكان وزير خارجية إسرائيل أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه زيارة المغرب، بعد انطلاق خط جوي مباشر بين البلدين في 25 يوليو الماضي، وذلك في أعقاب مشاورات بين مسؤولين في خارجيتي البلدين حول تطوير العلاقات الثنائية.

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