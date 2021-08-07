وُصفت “بالتاريخية”.. وزير الخارجية الاسرائيلي يزور المغرب الأسبوع المقبل

2021-08-07 / 6:12 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لبيد” بزيارة رسمية للمغرب يومي 11 و12 غشت الجاري، هي الأولى له منذ استئناف العلاقات بين البلدين في أواخر العام الماضي.

ووصفت مصادر إعلامية اسرائيلية ، زيارة يائير لابيد للمغرب “بالتاريخية” مشيرة أن وزير الخارجية الاسرائيلي سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة في الزيارة، دون الإدلاء بتفاصيل عن برنامجها.

وكان وزير خارجية إسرائيل أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه زيارة المغرب، بعد انطلاق خط جوي مباشر بين البلدين في 25 يوليو الماضي، وذلك في أعقاب مشاورات بين مسؤولين في خارجيتي البلدين حول تطوير العلاقات الثنائية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رئيس جماعة شفشاون يغادر العدالة والتنمية ويلتحق بالاستقلال

رئيس جماعة شفشاون يغادر العدالة والتنمية ويلتحق بالاستقلال

2021-08-07 / 6:36 مساءً
Photo of قضية “بيغاسوس”.. المغرب سيباشر إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية

قضية “بيغاسوس”.. المغرب سيباشر إجراءات قانونية أمام المحاكم الإسبانية

2021-08-07 / 5:25 مساءً
Photo of الأحرار: حققنا نتائج مشرفة وهامة في انتخابات الغرف المهنية

الأحرار: حققنا نتائج مشرفة وهامة في انتخابات الغرف المهنية

2021-08-07 / 1:56 مساءً
Photo of لفتيت: انتخابات الغرف المهنية مرت في ظروف عادية ووفق القواعد القانونية

لفتيت: انتخابات الغرف المهنية مرت في ظروف عادية ووفق…

2021-08-07 / 9:22 صباحًا
Photo of ”الأحرار“ يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية ونسبة المشاركة تتجاوز 47%

”الأحرار“ يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية ونسبة المشاركة تتجاوز…

2021-08-07 / 4:45 صباحًا
Photo of عبيابة : الجزائر غير مستعدة للتعامل مع العرض السياسي الاستراتيجي للمغرب

عبيابة : الجزائر غير مستعدة للتعامل مع العرض السياسي…

2021-08-06 / 6:42 مساءً
Photo of الانتخابات وارتفاع الحصيلة الوبائية.. بين إمكانية التأجيل وحتمية التنظيم

الانتخابات وارتفاع الحصيلة الوبائية.. بين إمكانية التأجيل وحتمية التنظيم

2021-08-06 / 4:11 مساءً
Photo of الشوباني يتهم الداخلية وأعوانها بتعقب تحركاته

الشوباني يتهم الداخلية وأعوانها بتعقب تحركاته

2021-08-06 / 4:03 مساءً
Photo of مطالب تأجيل الانتخابات ترتفع و الحكومة في وضع لا تحسد عليه

مطالب تأجيل الانتخابات ترتفع و الحكومة في وضع لا…

2021-08-06 / 1:53 مساءً
Photo of انطلاق عملية التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية

انطلاق عملية التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية

2021-08-06 / 11:04 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق