فاتي جمالي

عقب انتقادها بسبب العري.. فاتي جمالي ترد:”هادشي لي كتموتو عليه و تبارطاجيواه”

2021-08-07 / 5:43 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية فاتي جمالي لموجة من الإنتقادات عقب نشرها مقطع فيديو يظهر ساقيها بشكل ملفت، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و ردا على مجموعة من التعاليق التي تهاطلت أسفل الفيديو، علقت مليحة العرب قائلة: “ما شاء الله شحال ديال التفاعل مع العرى”.

و أضافت :”هادشي لي كاتموتوا عليه وكاتبارطاجيوه، بحال ديك الطوندونس ديال يوتيوب، كون كان شي عمل فني لي تنضربوا عليه تمارة شهور، تاديروا فيها اعمل نفسك ميت”.

و في سياق منفصل، أثارت عارضة الأزياء فاتي جمالي الجدل عقب ردها الأخير على الفنانة دنيا بوطازوت التي صرحت في آخر خروج إعلامي لها أنها لا تعرفها.

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