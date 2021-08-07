على عكس المتداول … بدر سلطان يطرح جديده الفني بعنوان “ها محايني”

2021-08-07 / 4:56 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

طرح الفنان المغربي بدر سلطان أغنيته الجديدة تحت عنوان “ها محايني” ، المصورة على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و تم تصوير اغلب مشاهد الفيديو كليب بمدينة تطوان، و هي من كلمات خالد سلام، و توزيع سامي برود، فيما كان الإخراج تحت إشراف المخرج عماد أزويات

و قد أعلن عن إصدار الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام حيث كتب :”الان على قناتي باليوتيوب أغنيتي الجديدة كنتمنى تنال إعجابكم”.

و يشار أن مقطع فيديو الخاص ببرومو الأغنية كان قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بسبب تكهن البعض من متابعي الفنان بدر سلطان بأنه دخل القفص الذهبي.

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