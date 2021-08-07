كورونا المغرب
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صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-08-07 / 4:52 مساءً
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هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 10.609 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 687.292 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 47.141 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.265.272 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.255، بينما تم التأكد من 6473 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 605.431.

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‫7 تعليقات

  2. وما جاء البلاء والوباء ليحمد ارواحناقدرت اجلها ولكن ليوقظ قلوبا غافلة ويعظ نفوساعاصية فاستغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم

  3. بعيدا عن كل تشخيص او سردا للاسباب التي اوصلتنا للحالة الوبائية الخطيرة يجب علينا جميعا والمسؤولين وبكل روح وطنية اتخاذ والقرارات الضرورية لوقفي تفشي هذآ الوباء

  6. إننا نرى أكثر أهمية من كل رواج اقتصادي او سياحي مع الأخذ بعين الاعتبار دعم الفئات المتضررة الضعيفة والهشة كل مانقوله اللهم ارحم الموتر واشفي المرضى واحفظ البلاد والعبادة من كل مكروه

  7. نرى عدد كبير من لقوا ربهم جراء الإصابة الفيروس المعلوم على امتداد سنة ونصف يتعافون بسهولة فلماذا كل التهوية مع ما يستتبعوه من وقف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ونضيف على حركة العباد

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