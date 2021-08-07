صادم.. 10.609 إصابة و92 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 10.609 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس 687.292 حالة في المغرب.

وحسب النشرة اليومية لوزارة الصحة فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 47.141 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 7.265.272 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 92 حالة وفاة ليصل العدد إلى 10.255، بينما تم التأكد من 6473 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 605.431.

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