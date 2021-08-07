صحيفة إسبانية: “ميناء طنجة” تهديد حقيقي لا يمكن إيقافه

هبة بريس

وصفت مجلة إسبانية أحد الموانئ المغربية بـ”التهديد الذي لا يمكن إيقافه”، بالنسبة للموانئ الإسبانية.

وذكرت صحيفة “sevilla ABC” الإسبانية في تقرير نشرته، أن ميناء طنجة المطل على البحر الأبيض المتوسط، هو بمثابة “تهديد حقيقي” بالنسبة لموانئ الشحن الإسبانية لأنه يحافظ على مسار نمو مستقر “لا يمكن إيقافه”.

وبحسب رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، جيراردو لاندالوز، فإن ميناء طنجة هو “مسألة دولة بالنسبة للمغرب”.

ودعا لاندالوز إلى اتخاذ موقف تنافسي ضد الميناء المغربي في إطار المنافسة الحرة، مشيرا الى أن بلاده مطالبة بوضع أدوات “مرنة وليست مقيدة في التوظيف أو الموارد البشرية”.

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