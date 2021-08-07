صحيفة إسبانية: “ميناء طنجة” تهديد حقيقي لا يمكن إيقافه

2021-08-07 / 4:23 مساءً
0
هبة بريس

وصفت مجلة إسبانية أحد الموانئ المغربية بـ”التهديد الذي لا يمكن إيقافه”، بالنسبة للموانئ الإسبانية.

وذكرت صحيفة “sevilla ABC” الإسبانية في تقرير نشرته، أن ميناء طنجة المطل على البحر الأبيض المتوسط، هو بمثابة “تهديد حقيقي” بالنسبة لموانئ الشحن الإسبانية لأنه يحافظ على مسار نمو مستقر “لا يمكن إيقافه”.

وبحسب رئيس هيئة ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، جيراردو لاندالوز، فإن ميناء طنجة هو “مسألة دولة بالنسبة للمغرب”.

ودعا لاندالوز إلى اتخاذ موقف تنافسي ضد الميناء المغربي في إطار المنافسة الحرة، مشيرا الى أن بلاده مطالبة بوضع أدوات “مرنة وليست مقيدة في التوظيف أو الموارد البشرية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنوك..محفظة الديون المتعثرة ناهزت 80 مليار درهم خلال 2020

بنوك..محفظة الديون المتعثرة ناهزت 80 مليار درهم خلال 2020

2021-08-06 / 7:36 مساءً
Photo of الزيادة في احتياطيات صندوق النقد الدولي..أية فائدة للمغرب؟

الزيادة في احتياطيات صندوق النقد الدولي..أية فائدة للمغرب؟

2021-08-06 / 6:14 مساءً
Photo of التجارة الإلكترونية : 9,4 مليون عملية بقيمة 3,8 مليار درهم خلال 6 أشهر

التجارة الإلكترونية : 9,4 مليون عملية بقيمة 3,8 مليار…

2021-08-06 / 1:40 مساءً
Photo of المغرب الأخضر.. الفلاحة تصدر تقريرا حول آثار وحصيلة المخطط

المغرب الأخضر.. الفلاحة تصدر تقريرا حول آثار وحصيلة المخطط

2021-08-05 / 2:41 مساءً
Photo of سيدي بنور.. 748.663 طن من الشمندر السكري حصيلة الموسم

سيدي بنور.. 748.663 طن من الشمندر السكري حصيلة الموسم

2021-08-05 / 12:50 مساءً
Photo of مديرية : كورونا كان لها آثار ”متباينة” على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

مديرية : كورونا كان لها آثار ”متباينة” على قطاع…

2021-08-04 / 9:10 مساءً
Photo of شركة بريطانية تعلن عن وجود النفط في سواحل أكادير

شركة بريطانية تعلن عن وجود النفط في سواحل أكادير

2021-08-04 / 7:40 مساءً
Photo of الفلاحة: أداء جيد لقطاع تصدير المنتجات الفلاحية خلال 2021

الفلاحة: أداء جيد لقطاع تصدير المنتجات الفلاحية خلال 2021

2021-08-04 / 3:16 مساءً
Photo of الحركية الكهربائية.. توقيع اتفاق نقل التكنولوجيا بين المغرب والبرازيل

الحركية الكهربائية.. توقيع اتفاق نقل التكنولوجيا بين المغرب والبرازيل

2021-08-04 / 9:43 صباحًا
Photo of تقرير: 318 ألف منصب شغل جديد في الفلاحة والغابة والصيد خلال سنة

تقرير: 318 ألف منصب شغل جديد في الفلاحة والغابة…

2021-08-03 / 4:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق