YOKOHAMA, JAPAN - AUGUST 07: Dani Alves #13 of Brazil competes for the ball with Pedri Gonzalez #16 of Spain during the Men's Gold Medal Match between Brazil and Spain on day fifteen of the Tokyo 2020 Olympic Games at International Stadium Yokohama on August 07, 2021 in Yokohama, Kanagawa, Japan. (Photo by Zhizhao Wu/Getty Images)

البرازيل تفوز على إسبانيا وتتوج بذهبية أولمبياد “طوكيو 2020”

2021-08-07 / 4:08 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

توج المنتخب البرازيلي بالميدالية الذهبية عقب الفوز على نظيره المنتخب الإسباني بنتيجة (2-1) في نهائي كرة القدم التي تقام في مدينة طوكيو اليابانية.

وخلال الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب البرازيلي بعد استعانته بتقنية الفيديو، إنبرى لها ريتشارليسون لكن سدد الركلة فوق المرمى في الدقيقة “38”.

وفي الدقيقة “45+2” سجل المنتخب البرازيلي هدف التقدم عن طريق ماثيوس كونها، بعد كرة عرضية حولها لاعب البرازيل وسط دركبة دفاعية لتصل الكرة الى كونها الذي سددها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجلت إسبانيا هدف التعادل عن طريق ميكيل اويارزابال بعد كرة عرضية حولها بتسديدة في الشباك، ثم وقفت العارضة مرتين في وجه كرات لاعبي الاروخا.

واحتكم الفريقين الى الأشوط الإضافية، التي شهدت تسجيل البرازيل هدف الفوز عن طريق مالكوم في الدقيقة “109” بعد كرة طولية وصلت اليه ليدخل منطقة الجزاء ويسددها في الشباك.

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