ماكرون لقيس سعيد: يمكن لتونس الاعتماد على دعم فرنسا

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، وقوف بلاده إلى جانب تونس وشعبها، وقال في اتصال هاتفي مع نظيره قيس سعيد: “يمكن لتونس أن تعتمد على دعم فرنسا لمواجهة التحديات”، وفق ما أعلنه بيان الإليزيه.

وأعرب ماكرون عن رغبته في أن تتمكن تونس من الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها.

بدوره، قال الرئيس التونسي لماكرون، إنه سيعرض قريبا خارطة طريق للفترة المقبلة في تونس، مشددا على مواصلة إعطاء أهمية للمطالب الشعبية في بلاده.

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