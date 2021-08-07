هاجر عدنان تعلن إصابتها بكورونا و تناشد الشباب بأخد الحيطة و الحذر

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية هاجر عدنان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

و كشفت عدنان أنها بالرغم من مناعتها الجيدة، و تناولها للفيتامينات و حرصها على ممارسة الرياضة إلا أن الفيروس استطاع أن يتسلل إلى جسدها.

و كتبت خريجة ستار أكاديمي عبر خاصية ستوري تدوينة جاءت كالتالي :”اليوم زارتني كورونا مع أنني في صحة جيدة، و مناعتي جيدة، و فصيلة دم o+”.

و واصلت تدوينتها :” اتناول الفيتامينات يوميا، و أمارس الرياضة، رغم ذلك شداتني العدوة و مسهلاش حضيو راسكم الشباب”.

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