الأحرار: حققنا نتائج مشرفة وهامة في انتخابات الغرف المهنية

هبة بريس - الرباط

في أول تعليق له، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، على تحقيقه نتائج هامة ومشرفة، خلال انتخابات تمثيليات الغرف المهنية.

وقالت دلال مني، الناطقة الرسمية باسم التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لها “نتائج متميزة، تم تحقيقها بفضل تعبئة ومجهودات مناضلات ومناضلي الأحرار، الذين قاموا بعمل جبار عبر مختلف ربوع المملكة”.

وأضافت “يشكر حزب التجمع الوطني للأحرار الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال هذه الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة مهمة، تدل على حجم التعبئة في مختلف الجهات. ونتمنى أن نكون عند حسن تطلعات الناخبين خلال المستقبل.”

وشددت على أن هذه النتائج المحققة، تعكس عمل وزراء الأحرار المتواصل والمستمر في القطاعات الإنتاجية، وتدبيرهم لهذه القطاعات منذ سنوات، مسترسلة بالقول”نطمح من خلال النتائج المحققة، إلى الانفتاح على القوى السياسية الأخرى التي تمكنت من تحقيق نتائج مهمة خلال هذه الاستحقاقات، والتعاون جميعا من أجل ضمان نجاعة أكبر لتمثيليات هذه الغرف.”

وأكدت على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يأمل أن يسمح التعاون بين مختلف المكونات السياسية، في إعطاء قيمة مضافة لعمل الغرف المهنية، وضمان حضور سياسي وازن لهذه التمثيليات، مشيرة الى أن الانتخابات المهنية، تعد محطة انتخابية هامة، وتندرج ضمن عدد من المواعيد الانتخابية المرتقبة خلال هذه الفترة. وحزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يؤكد على أهمية النتائج المحققة، فإنه واعي بأن مسار العمل الميداني لا يزال مستمرا بالقرب من المواطن، على أمل تحقيق النتائج المرجوة خلال استحقاقات 8 شتنبر.

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