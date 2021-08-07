ابتداء من 9 غشت.. الطلبة ومتدربو التكوين المهني مدعوون إلى التلقيح

هبة بريس - الرباط

دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة وكذا متدربي التكوين المهني المعنيين بقرار وزارة الصحة توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد “كوفيد 19” لتشمل الفئة العمرية “20 سنة فما فوق”، إلى التوجه، ابتداء من الاثنين 9 غشت الجاري، إلى أقرب مركز تلقيح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم السبت، أنه “تبعا للبلاغ الصحفي الصادر عن وزارة الصحة بخصوص توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد 19 لتشمل الفئة العمرية “20 سنة فما فوق” ومن أجل ضمان إجراء الدخول الجامعي والتكويني المقبل في ظروف آمنة للجميع، تدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كافة الطلبة وكذا متدربي التكوين المهني المعنيين إلى التوجه، ابتداء من يوم الاثنين 9 غشت الجاري، إلى أقرب مركز تلقيح لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح دون شرط عنوان السكن”.

وأهابت الوزارة، في هذا الإطار، بجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات الصحية، وذلك من أجل المساهمة في التعبئة الجماعية للحد من انتشار هذا الوباء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم السبت، أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل الفئة العمرية 20 سنة فما فوق، موضحة أنه بإمكان المواطنات والمواطنين التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم سواء الأولى أو الثانية، دون شرط عنوان وبلد السكن، وذلك بهدف تسريع عملية التلقيح الوطنية ضد مرض “كوفيد -19″، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح.

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