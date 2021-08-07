الموت يفجع ميساء مغربي في والدها

نجلاء مزيان - هبة بريس

توفي أمس الجمعة، والد الفنانة و المنتجة المغربية المقيمة بالإمارات، ميساء مغربي.

و حرصت ميساء على نعي والدها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، قائلة :”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . توفي الي رحمة الله تعالي والدي”.

وتابعت قائلة :”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة له وان يسكنه الله فسيح جناته “.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق المواساة و المؤازرة من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

و الجدير بالذكر، أن ميساء مغربي صرحت مؤخرا، اعتزامها السفر إلى ألمانيا بغية العلاج، في حين لم تكشف عن طبيعة مرضها.

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