شقيق أمير قطر يعلن انضمام ميسي رسميا إلى باريس سان جيرمان
هبة بريس - وكالات
أعلن شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، عن تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال الشيخ خليفة، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن: “مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا”.
وأرفق شقيق أمير قطر، تغريدته بصورة يظهر فيها ميسي بالزي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.
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6 تعليقات
ألف مبروك للأمة العربية
كل ما اقوله من كان يحب ميسي فإن ميسي قد رحل ومن كان يحب برشلونة قد رحلت ايضا ههههههههههههههههه
كل ما اقوله إنه امتحان الأمة ان تصلح علاقتها مع الله السبيل للقوة باصلاح احوالنا
ربما الرجوع الى ديننا محيت تاخرنا عن ديننا الى ماقبل الاغ من رحم ربي
نحن أمة واحدة اعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا غير الإسلام دينا اذلنا الله
خبر خالي من المصداقية لان سنجرما بتعاقدها مع ميسي ستتابع بقانون اللعب النظيف ههههههه