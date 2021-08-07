شقيق أمير قطر يعلن انضمام ميسي رسميا إلى باريس سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

أعلن شقيق أمير قطر، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، عن تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال الشيخ خليفة، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن: “مفاوضات التعاقد مع ميسي انتهت رسميا، وسيكون الإعلان عن الصفقة لاحقا”.

وأرفق شقيق أمير قطر، تغريدته بصورة يظهر فيها ميسي بالزي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان.

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