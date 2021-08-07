وفاة الفنانة دلال عبد العزيز
هبة بريس - وكالات
أفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية بوفاة الفنانة، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلن الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، وقال على حسابه في “فيسبوك”: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة..إنا لله وانا إليه راجعون..أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.
وكان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.
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8 تعليقات
تعازينا الحارة لاسرة الفقيدة الراحلة الى جوار ربها المرحومة دلال عبد العزيز التي اعطت الكثير من جهدها ومن وقتها لفاىدة المشاهد العربي من خلال المسلسلات التي كانت فيها نجمة ساطعة رحمها الله ورحم الله زوجها سمير غانم وعزاؤنا الكبير الى شعب مصر الحبيبة والى الشعوب العربية انا لله وانا اليه راجعون
رحمها الله واسكنها فسيح جناته لقد تعاهدت مع زوجها الفنان القدير سمير غانم رحمه الله إن لله وإن إليه راجعون
لقد فقدت الساحة الفنية المصرية من ابرز الممتلات المصريات خاصة والدول العربية عامة إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك ورزق بناتها الصبر والسلوان وان اليه راجعون
البقاء لله الله راحمها ورزق بناتها الصبر والسلوان واجعلها سيدة من سيدات اهل الجنة
نرفع أسمى التعازي والمواساة إلى الشعب المصري بوفاة الممثلة القديرة دلال عبد العزيز الراحلة الى جوار ربها إن لله وإن إليه راجعون
فعلا كانت الراحلة دلال عبد العزيز التي اعطت الكثير من جهدها ومن وقتها لفائدة المشاهد العربي من خلال المسلسلات التي كانت فيها نجمة متألقة وساطعة الله يرحمها يارب
انها من الفنانات الزمن الجميل الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والهم اسرتها الصبر ان لله وان اليه راجعون