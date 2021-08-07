وفاة الفنانة دلال عبد العزيز
هبة بريس - وكالات
أفادت صحيفة “اليوم السابع” المصرية بوفاة الفنانة، دلال عبد العزيز، زوجة الفنان الراحل، سمير غانم، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
وأعلن الإعلامي المصري، رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، وفاة دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، وقال على حسابه في “فيسبوك”: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة..إنا لله وانا إليه راجعون..أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.
وكان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.
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تعازينا الحارة لاسرة الفقيدة الراحلة الى جوار ربها المرحومة دلال عبد العزيز التي اعطت الكثير من جهدها ومن وقتها لفاىدة المشاهد العربي من خلال المسلسلات التي كانت فيها نجمة ساطعة رحمها الله ورحم الله زوجها سمير غانم وعزاؤنا الكبير الى شعب مصر الحبيبة والى الشعوب العربية انا لله وانا اليه راجعون