قتلت صديقتها طمعا في مكانها بالعمل.. جريمة بشعة تهز مصر

هبة بريس - وكالات

كشفت تحريات البحث الجنائي بالبحيرة، مفاجأة في قضية مقتل نجلاء نعمة الله المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة المول”، والتي عثر عليها مقتولة داخل عيادة عيون تعمل بها في مول شهير بمدينة كفر الدوار.

وتوصلت التحريات إلى أن صديقة الضحية خططت لقتلها بالاتفاق مع اثنين من أصدقائها داخل العيادة.

وأكدت التحريات أن صديقة المجني عليها دخلت العيادة لمغافلتها حتى يتمكن شريكاها من سرقة الإيراد اليومي للعيادة، إلا أن المجني عليها اكتشفت الواقعة، فحاولت الصراخ، فأقدم المتهمون على قتلها عن طريق خنقها.

كما أظهرت التحقيقات أن القاتلة ولرغبتها في الاستمرار بالعمل في العيادة بدلاً من صديقتها قررت التخلص منها، فاستعانت بأحد أقاربها الذي بدوره استعان بآخر لارتكاب الجريمة نظير مبلغ مالي لكل منهما.

وقتل الجناة المجني عليها خنقاً وطعناً وتركوها غارقة في دمائها داخل العيادة.

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