”الأحرار“ يتصدر نتائج انتخابات الغرف المهنية ونسبة المشاركة تتجاوز 47%

هبة بريس – الرباط

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج الموقتة لانتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة سادس غشت2021، وذلك بعد فوزه ب 638 مقعدا، بناءً على النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

وتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بما يقارب ضعف عدد المقاعد، على حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل المرتبة الثانية ب363 مقعداً ( بنسبة 16,28 في المائة)، متبوعاً بحزب الاستقلال الذي حل في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا (أي بنسبة 16،14 في المائة).

وحل حزب الحركة الشعبية في المركز الرابع ب160 مقعداً (أي بنسبة 7,17 بالمائة)، متبوعاً بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب146 مقعدا، (بنسبة 55, 6 بالمائة) و حزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، (بنسبة 04 ,4 بالمائة) يليه حزب التقدم والاشتراكية ب 82 مقعدا، (بنسبة 68, 3 بالمائة) وحزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا (أي بنسبة 20 ,2 بالمائة).

وأوضح وزير الداخلية في تصريح صحافي، أن الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، حصلت مجتمعة على 71 مقعدا، ( أي بنسبة 18, 3 بالمائة) في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، (أي بنسبة 15 ,12 بالمائة)، مشيراً في نفس الآن إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 بالمائة من مجموع المنتخبين.

وأشار وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، خلال تصريحه الصحفي، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية على الصعيد الوطني بلغت 47,24 في المائة ، مقابل 43 بالمائة تم تسجيلها سنة 2015.

كما أوضح لفتيت، أن هذه الانتخابات تميزت بمشاركة 882 ألفا و736 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة بلغت 47,24 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية. مؤكداً خلال ذات السياق أن انتخابات غرف الصيد البحري تميزت بشكل خاص على مستوى المشاركة، مسجلة نسبة بلغت 61,65 في المائة.

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