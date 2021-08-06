رشيد الفايق منسق الاحرار بفاس يفوز بمقعد غرفة الفلاحة لجماعة أولاد الطيب

2021-08-07 / 12:16 صباحًا
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هبة بريس ـ ع المحياوي

ع محياوي _ هبة بريس

أصبح أول مقعد في غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس من نصيب حزب الاحرار بجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس في انتخابات الغرف المهنية التي جرت اليوم الجمعة 6 غشت 2021 ، رغم عدم ظهور النتائج الرسمية من طرف رشيد الفايق المنسق الإقليمي لحزب الاحرار بفاس في غرفة الفلاحة بعدما لم يتقدم اي حزب سياسي منافس في مواجهته.

ولم تكن هذه الانتخابات الأولى التي يفوز بها رشيد الفايق بمقعد غرفة الفلاحة لجماعة أولاد الطيب حيث تكرر نفس السيناريو في الانتخابات المهنية السابقة لسنة 2015 حيث وجد نفسه وحيدا بدون منافس

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