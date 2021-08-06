هذه النتائج الشبه نهائية للغرف المهنية بتزنيت واشتوكة وطاطا

احمد وزورتي ـ هبةبريس

عرفت الانتخابات المهنية الخاصة بالغرف اليوم الجمعة 6 غشت، اختلافات في النتائج حسب الأقاليم المنتمية بجهة سوس ماسة درعة حيث جاءت نتائج انتخابات الغرف المهنية باقليم تزنيت كالتالي:

• غرفة التجارة والصناعة والخدمات

•التجارة

1 – حسن مطيع حزب التجمع الوطني للاحرار

2 – جمال ابحمان حزب التقدم والاشتراكية

3 – احمد تكنزا حزب الاستقلال

• الخدمات

1 – حسن مرحوم حزب الاستقلال

2 – رشيد مطيع حزب التجمع الوطني للاحرار

• الصناعة

1 – زكرياء بن فقيه حزب التجمع الوطني للأحرار

•غرفة الصناعة التقليدية

• الخدماتية

1 – حفيظ جعوفي حزب التجمع الوطني للاحرار

2 – محمد ابا حزب الاتحاد الدستوري

•الفنية والانتاجية

1 – عبد الحق ارخاوي حزب التجمع الوطني للاحرار

2 – عبد الكبير الضو حزب التقدم والاشتراكية

•غرفة الصيد البحري

• الصيد التقليدي

1 – محمد بودربال حزب التجمع الوطني للأحرار

• غرفة الفلاحة

1 تيزنيت

لحسن بوزمان حزب التجمع الوطني للاحرار

2 اولاد جرار

محمد اعلي حزب التجمع الوطني للاحرار

3 اربعاء ارسموكة

محمد بن اعرموا حزب التجمع الوطني للاحرار

4 انزي

عابد شكرات حزب التجمع الوطني للاحرار

5 اربعاء ايت احمد

المحفوض ين اعزا حزب التجمع الوطني للاحرار

6 اداكوكمار

احمد ادرضور حزب التجمع الوطني للاحرار

7 سيدي احمد اوموسي

مولاي علي منوبي حزب التجمع الوطني للاحرار

8 اربعاء السيحل

ابراهيم السفيني حزب التقدم والاشتراكية

9 تافروات

لحسن ابصوص حزب التجمع الوطني للاحرار

10 افلا اغير

احمد السعيدي حزب التجمع الوطني للاحرار

11 تاهلا

عبد الرحمان عمور حزب التجمع الوطني للاحرار

كما جاءت النتائج شبه الرسمية لانتخابات الغرف المهنية باشتوكة آيت باها على الشكل التالي:

غرفة التجارة والصناعة والخدمات :

التجارة: سعيد ازوكاغ عن حزب الإستقلال — حميد العسري عن حزب الأصالة والمعاصرة — الحسن السوسي عن حزب الأحرار

الصناعة: مصطفى أمين عن حزب الأصالة والمعاصرة

الخدمات: صلاح لطيف عن حزب الأصالة والمعاصرة

غرفة الصناعة التقليدية :

الصناعة التقليدية الخدماتية : عبد اللطيف ليفصال عن حزب الأصالة والمعاصرة

الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية : رشيد ايت لاصل عن حزب الأصالة والمعاصرة

غرفة الصيد البحري :

الصيد التقليدي : عزيز بكوري عن حزب الأصالة والمعاصرة

غرفة الفلاحة :

الدائرة 10: بيوكرى/الصفاء : عبد الله مفتاح عن حزب الأصالة والمعاصرة

الدائرة 11: سيدي بوسحاب/امي مقورن : الحسن عباد عن حزب الأصالة والمعاصرة

الدائرة 12: ايت اعميرة : الحسين ازركي عن حزب الأصالة والمعاصرة

الدائرة 13: سيدي بيبي : عمر حيدوك عن حزب الأصالة والمعاصرة

الدائرة 14: ماسة : عمر افينو عن حزب الأحرار

الدائرة 15: سيدي وساي : عبد الله اشيبي حزب الأحرار

الدائرة 16: بلفاع : مبارك دكاير عن حزب الإستقلال

الدائرة 17: ايت ميلك : الحسن مكريم عن حزب الأحرار

الدائرة 18: انشادن : حفيظ بوسنكار عن حزب الأحرار

الدائرة 19: تنالت/تركانتوشكا/اوكنز : جامع بوركيبة عن حزب الأصالة والمعاصرة

الدائرة 20: ايت باها/ايت مزال : عثمان المودن عن حزب الأصالةوالمعاصرة

الدائرة 21: هلالة/تسكدلت : همو بومالك عن حزب الأحرار

الدائرة 22: ايت ودريم/البوشواري : محمد الروداني عن حزب الأحرار

الدائرة 23: اداوكنضيف/تيزي نتاكوشت : احمد بومكوك عن حزب الأصالة والمعاصرة.

و جاء ترتيب الاحزاب المتنافسة على مقاعد الغرف المهنية (19)بإقليم طاطا، حسب الاقتراع الذي أجري اليوم الجمعة 6غشت كالتالي:

1 حزب التجمع الوطني للأحرار ب 7 مقاعد

2 حزب الحركة الشعبية ب 6 مقاعد

3 حزب الإستقلال 5 مقاعد

4 حزب الاصالة و المعاصرة 1 مقعد واحد

5 حزب الحركة الدمقراطية الإجتماعية 0 صفر مقعد

6 حزب العدالة و التنمية 0 صفر مقعد

7 حزب الانصاف 0 صفر مقعد

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