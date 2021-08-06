بعد ظهوره في فيديو إرشاء ..وضع وكيل لائحة “الأحرار” بكلميم رهن الإعتقال الإحتياطي

هبة بريس ـ الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، أن النيابة العامة أمرت يوم الجمعة بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في قضية شريط فيديو حول قيام أحد المرشحين للانتخابات بتوزيع نقود على أشخاص، رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح بلاغ وكيل الملك “أنه وتبعا للبحث الجاري في قضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو يوم الجمعة 6 غشت 2021 يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص، فقد أمرت النيابة العامة يومه بوضع ثلاثة أشخاص متورطين في القضية رهن تدابير الحراسة النظرية”.

وسيتم فور استنفاذ البحث، يضيف المصدر، ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه في احترام تام للمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم أعلن، في بلاغ سابق اليوم، أنه تم فتح تحقيق عاجل على إثر تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص.

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