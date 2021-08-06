الاستقلال يضمن مقعدا بدائرة سيدي المكي في صنف الفلاحة

هبة بريس - الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.

و لحدود اللحظة، تمكن مرشحو حزب الاستقلال بدائرة سيدي المكي من ضمان مقعد لهم في هاته الانتخابات وفق النتائج الجزئية المعلنة في انتظار استكمال عمليات الفرز.

و حسب مصادر من مكاتب فرز الأصوات، فقد تمكن المرشح بنشيب عن حزب الميزان من الفوز بمقعد في صنف الفلاحة عن دائرة سيدي المكي بإقليم برشيد بعد منافسة قوية مع باقي المترشحين، و ذلك في انتظار التأكيد الرسمي من لدن السلطات المكلفة بإعلان النتائج و المصادقة عليها.

هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.

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