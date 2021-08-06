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وثّق استمالة مواطنين بـ”المال”.. فيديو مرشح يُحرّك النيابة العامة بكلميم

2021-08-06 / 10:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، أن النيابة العامة قامت بفتح بحث عاجل عقب انتشار فيديو يوثق لقيام احد الأشخاص بتوزيع أوراق نقدية على مجموعة من المواطنين.

وقال بلاغ لوكيل الملك أن هذا القرار جاء “على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو يوم الجمعة 6 غشت 2021 يوثق لقيام أحد المرشحين للاستحقاقات الانتخابية، بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون”.

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