نتائج الانتخابات المهنية.. مرشحة الأحرار بعين الشق تفوز بفارق كبير على منافسيها
هبة بريس ـ البيضاء
تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.
و لحدود اللحظة، علمت هبة بريس أنه في صنف الصناعة التقليدية بدائرة عين الشق بالدار البيضاء ، فازت جليلة مرسلي مرشحة التجمع الوطني للأحرار بفارق كبير عن منافسيها.
هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
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