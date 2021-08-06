مرشح الأحرار يفوز بمقعد الغرفة الفلاحية بجماعة الطلوح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.

و لحدود اللحظة، علمت هبة بريس أنه في صنف الفلاحة بجماعة الطلوح بدائرة راس العين إقليم سطات، فاز سعيد بنلعظم مرشح التجمع الوطني للأحرار بعد اكتساحه صناديق الاقتراع.

هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.

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