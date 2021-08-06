الغرف المهنية بطانطان.. فوز مرشحي الأحرار و التقدم و الاشتراكية و الاستقلال
هبة بريس ـ الرباط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.
و لحدود اللحظة، علمت هبة بريس أنه في صنف الصيد الساحلي بطانطان، فاز كل من عبد الرحيم الهبزة عن حزب الأحرار و كذا وسام بوسري عن حزب التقدم و الاشتراكية و عمر السوسي عن حزب الاستقلال.
هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.
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