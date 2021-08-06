الانتخابات المهنية بالحسيمة.. الأحرار يكتسحون و لامنتمي يفوز بمقعد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.

و لحدود اللحظة، علمت هبة بريس أنه في صنف الصيد الساحلي بالحسيمة، فازت لائحة التجمع الوطني للأحرار التي قادها منير الدراز و فكري ولد شعيب بمقعدين اثنين بعد حصولما على 81 صوت، بينما المقعد الثالث ظفر به عبد الواحد الحوات الذي دخل الانتخابات بلائحة مستقلة حصلت على 25 صوت.

هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0