نتائج الانتخابات المهنية.. البام يهزم الاستقلال في صنف الخدمات ببرشيد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.

و لحدود اللحظة، علمت هبة بريس أنه في صنف الخدمات بدائرة برشيد، فاز مرشح الأصالة والمعاصرة بما مجموعه 93 صوت، متقدما على مرشح الاستقلال ب 90 صوت و فيدرالية اليسار 61 صوت، بينما حصل مرشح التجمع الوطني للأحرار على 50 صوت، و العدالة والتنمية 23 صوت.

هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.

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