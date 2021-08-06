دعوة الرباط لممثل إسبانيا في المغرب لزيارة مقر”البسيج”…اشارة ايجابية وترحيب اسباني

2021-08-06 / 8:14 مساءً
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هبة بريس

اعتبرت الحكومة الإسبانية دعوة الرباط لممثل إسبانيا في المغرب لزيارة مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية “البسيج”، إشارة إيجابية جدا قد تساعد على نزع فتيل الأزمة.

وقالت صحيفة “لابنغوارديا” الإسبانية إن ممثل إسبانيا تلقى دعوة من السلطات المغربية وقام بزيارة، رفقة دبلوماسيين معتمدين في المملكة، لمقر جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس.

وأضافت الصحيفة أن أي حدث يفترض عودة الأمور إلى طبيعتها يلقى ترحيبا من الحكومة الإسبانية، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أهم دعوة، في ظل الأزمة، لأنه في الزيارات الأخيرة استبعدت إسبانيا من تلك الاجتماعات.

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‫2 تعليقات

  2. مجرد تساؤل.
    من يبدأ بالخطوة الأولى !!!؟؟؟
    كنت أظن بعد تهديدات بوريطة والحملات الإعلامية النارية أن وزير الخارجية الأسباني الجديد الذي “فرضه ” المغرب سيأتي زاحفا ليعتذر للمغرب.

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