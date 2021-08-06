دعوة الرباط لممثل إسبانيا في المغرب لزيارة مقر”البسيج”…اشارة ايجابية وترحيب اسباني

2021-08-06 / 8:14 مساءً
0
هبة بريس

اعتبرت الحكومة الإسبانية دعوة الرباط لممثل إسبانيا في المغرب لزيارة مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية “البسيج”، إشارة إيجابية جدا قد تساعد على نزع فتيل الأزمة.

وقالت صحيفة “لابنغوارديا” الإسبانية إن ممثل إسبانيا تلقى دعوة من السلطات المغربية وقام بزيارة، رفقة دبلوماسيين معتمدين في المملكة، لمقر جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس.

وأضافت الصحيفة أن أي حدث يفترض عودة الأمور إلى طبيعتها يلقى ترحيبا من الحكومة الإسبانية، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أهم دعوة، في ظل الأزمة، لأنه في الزيارات الأخيرة استبعدت إسبانيا من تلك الاجتماعات.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طانطان : فوز التجمعي ” الهبزة” بمقعد غرفة الصيد البحري

طانطان : فوز التجمعي ” الهبزة” بمقعد غرفة الصيد…

2021-08-06 / 8:32 مساءً
Photo of خبراء يحسمون في مخارف المرضى من عمليات التخدير بعد التلقيح ضد كورونا

خبراء يحسمون في مخارف المرضى من عمليات التخدير بعد…

2021-08-06 / 7:52 مساءً
Photo of الأحرار يحقق في فيديو لأحد مرشحيه يعرض “رشوة” على المواطنين بكلميم

الأحرار يحقق في فيديو لأحد مرشحيه يعرض “رشوة” على…

2021-08-06 / 7:14 مساءً
Photo of أكادير :التجمعي ” سرود” يفوز بمقعد الأنشطة الساحلية

أكادير :التجمعي ” سرود” يفوز بمقعد الأنشطة الساحلية

2021-08-06 / 6:46 مساءً
Photo of أزيد من 54 جنازة بمساجد أكادير وانزكان في أقل من 24 ساعة

أزيد من 54 جنازة بمساجد أكادير وانزكان في أقل…

2021-08-06 / 5:38 مساءً
Photo of تسجيل 11.358 إصابة و76 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 11.358 إصابة و76 حالة وفاة بكورونا خلال 24…

2021-08-06 / 4:43 مساءً
Photo of أزيد من 25 ألف حالة تسمم بلسعات العقارب سنويا بالمغرب

أزيد من 25 ألف حالة تسمم بلسعات العقارب سنويا…

2021-08-06 / 3:06 مساءً
Photo of برشيد.. طبيب يطلق نداء استغاثة ويحذر من الكارثة

برشيد.. طبيب يطلق نداء استغاثة ويحذر من الكارثة

2021-08-06 / 12:41 مساءً
Photo of انطلاقة عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات بمراكش

انطلاقة عمل الفرقة الجهوية للمتفجرات بمراكش

2021-08-06 / 12:24 مساءً
Photo of المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد “كوفيد-19”

المغرب يتصدر البلدان الإفريقية في التلقيح ضد “كوفيد-19”

2021-08-06 / 12:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق