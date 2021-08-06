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نتائج الانتخابات المهنية.. الأحرار و الحركة الشعبية يفوزان بميضار

2021-08-06 / 8:48 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية فرز الأصوات بمختلف مكاتب التصويت التي تم تخصيصها للانتخابات الخاصة بالغرف المهنية و التي جرت اليوم و شهدت حسب عدد من المتابعين نسب إقبال ضعيفة.

و لحدود اللحظة، علمت هبة بريس أنه في صنف الخدمات بدائرة ميضار، فاز كل من عبد الرحمن السعليتي عن الحركة الشعبية، بينما في صنف الصناعة التقليدية فاز عبد الرزاق البوتكمانتي عن التجمع الوطني للأحرار.

هذا و توجهت الهيئة الناخبة المهنية إلى صناديق الاقتراع لاختيار 2230 مرشحا من مجموع 12 ألفا و383 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات يمثلون مختلف الغرف المهنية.

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